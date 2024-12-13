TikTok оскаржує рішення Канади щодо закриття дочірньої компанії Bytedance

Соціальна мережа TikTok звернулася до суду з проханням скасувати ухвалу уряду Канади.

Фото: msn.com

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Компанія TikTok Technology Canada Inc. подала клопотання про судовий перегляд рішення Канади, яке зобов'язує китайську компанію Bytedance Ltd. закрити своє дочірнє підприємство у країні, пославшись на ризики для національної безпеки, пише MSN.

У позові, поданому до Федерального суду Канади у Ванкувері, компанія стверджує, що:

- постанова уряду є непропорційною і виходить за межі правових повноважень посадових осіб;

- перевірка національної безпеки була процесуально несправедливою;

- висновок про заподіяння шкоди національній безпеці був «необґрунтованим».

У клопотанні міститься прохання про відміну постанови.

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