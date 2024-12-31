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Чи зросте мінімільна зарплата у 2025 році

20:49, 31 грудня 2024
З 1 січня 2025 року зарплата працівника має бути не менше 8000 грн.
Чи зросте мінімільна зарплата у 2025 році
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Як ми писали, Президент Володимир Зеленський підписав закон про Держбюдет на наступний рік. Загалом видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн. 

Що стосується мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, він залишиться на рівні 2024 року, збільшення не заплановані. 

Отже, мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року

  • в місячному розмірі 8000,00 грн;
  • в погодинному розмірі 48,00 грн.

Проте уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року в разі поліпшення економічної ситуації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований Кабміном закон про Державний бюджет на 2025 рік (законопроект 12000). У фінальній версії залишиться норма про можливість доплати суддям першої інстанції в 10,5 тисяч грн.

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

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