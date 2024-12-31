Чи зросте мінімільна зарплата у 2025 році

З 1 січня 2025 року зарплата працівника має бути не менше 8000 грн.

Як ми писали, Президент Володимир Зеленський підписав закон про Держбюдет на наступний рік. Загалом видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.

Що стосується мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму, він залишиться на рівні 2024 року, збільшення не заплановані.

Отже, мінімальна зарплата з 1 січня 2025 року в місячному розмірі – 8000,00 грн;

в місячному розмірі 8000,00 грн; в погодинному розмірі – 48,00 грн.

Проте уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 року в разі поліпшення економічної ситуації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований Кабміном закон про Державний бюджет на 2025 рік (законопроект 12000). У фінальній версії залишиться норма про можливість доплати суддям першої інстанції в 10,5 тисяч грн.

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

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