Газотранспортну система України заздалегідь підготували до роботи без російського газу, – Шмигаль

Україна припинила транспортування російського газу, енергетичний баланс під контролем.

З 7:00 ранку газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що питання функціонування ГТС та газового балансу були обговорені на нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенка, гендиректора «Оператора ГТС України» Дмитра Липпи, керівництва «Нафтогазу» та «Укртрансгазу».

Шмигаль уточнив, що Україна вчасно поінформувала міжнародних партнерів, включаючи Єврокомісію, про завершення угоди щодо транзиту газу з Росії, і європейські країни підготувалися до цього рішення.

Гендиректор ОГТСУ повідомив, що компанія заздалегідь підготувала інфраструктуру до роботи без російського газу, забезпечивши надійне постачання для українських споживачів. Під час наради також обговорювали енергетичний баланс, стан газосховищ та питання безпеки. Шмигаль підкреслив, що головне завдання — це забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів.

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