Газотранспортную система Украины заранее подготовили к работе без российского газа, – Шмыгаль

Украина прекратила транспортировку российского газа, энергетический баланс под контролем.

С 7:00 утра газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что вопросы функционирования ГТС и газового баланса были обсуждены на совещании с участием министра энергетики Германа Галущенко, гендиректора «Оператора ГТС Украины» Дмитрия Липпы, руководства «Нафтогаза» и «Укртрансгаза».

Шмыгаль уточнил, что Украина вовремя проинформировала международных партнеров, включая Еврокомиссию, о завершении соглашения по транзиту газа из России, и европейские страны подготовились к этому решению.

Гендиректор ОГТСУ сообщил, что компания заранее подготовила инфраструктуру к работе без российского газа, обеспечив надежное снабжение для украинских потребителей. Во время совещания также обсуждали энергетический баланс, состояние газохранилищ и вопросы безопасности. Шмыгаль подчеркнул, что главная задача - это обеспечить бесперебойное газоснабжение для бытовых потребителей.

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