ДБР підозрює командира з Черкащини у незаконному нарахуванні бойових доплат військовим

Командир допустив нарахування майже 6 мільйонів гривень доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру військової частини з Черкащини, який безпідставно нарахував підлеглим майже 6 млн гривень бойових доплат.

Вказується, що командир допустив безпідставне нарахування доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях.

«У червні 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевірив підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях», — розповіли в ДБР.

Внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 5,9 млн грн.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Підозрюваному вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

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