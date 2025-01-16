ГБР подозревает командира из Черкасской области в незаконном начислении боевых доплат военным

Командир допустил начисление почти 6 миллионов гривен доплат 91 военному, не участвовавшему в боевых действиях.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру воинской части из Черкасской области, который безосновательно насчитал подчиненным почти 6 млн гривен боевых доплат.

Указывается, что командир допустил безосновательное начисление доплат 91 военному, не участвовавшему в боевых действиях.

«В июне 2023 года должностное лицо небрежно отнеслось к своим обязанностям и не проверило основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, не принимавшим непосредственное участие в боевых действиях», — рассказали в ГБР.

В результате таких действий чиновнику государству нанесен ущерб на общую сумму более 5,9 млн грн.

Командир воинской части подозревается в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Принимаются действия для возмещения нанесенного государству ущерба.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства.