Практика судів
  1. В Україні

В Яготині на Київщині чоловік зірвав прапор України з магазину

13:50, 25 січня 2025
Чоловіка уже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
В Яготині на Київщині чоловік зірвав прапор України з магазину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці розслідують обставини наруги над державним символом на Бориспільщині. Як вказують у поліції, днями у місті Яготин чоловік зірвав державний прапор України, закріплений на фасаді одного з магазинів.

Правоохоронці встановили, що чоловік в присутності випадкових перехожих перебрався через поручні, зламав частину дерев'яного тримача та зірвав державний символ. Після чого демонстративно зім'яв полотнище в руках та зник з місця події.

За словами правоохоронців, зловмисником виявився 37-річний місцевий житель. Чоловіка затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 ККУ).

Також ми писали, що поліція шукала свідків наруги над прапором України у Білій Церкві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя закрила дисциплінарну справу заступника голови ВККС Олексія Омельяна

Третя дисциплінарна палата ВРП не встановила фактів цькування та тиску на начальника Юридичного управління ВККС

Хто зможе стати прокурором окружної прокуратури – оприлюднено список кандидатів, які вдало склали іспит

62 юриста з числа учасників добору на посаду прокурора 2024 року, зможуть стати прокурорами-стажистами.

Проходження ВЛК обмежено придатними наразі можливе лише за направленням, виданим ТЦК – роз’яснення Міноборони

У Міноборони пояснили, що чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними мають пройти ВЛК до 4 лютого, але для видачі направлення на ВЛК ТЦК має викликати військовозобов’язаного повісткою.

Кабмін доручив з 24 січня забезпечити щоденне подання військовими частинами звітів про виконання бойових завдань через портал Армія+

Міноборони разом з МВС наказано з 24 січня забезпечити координацію заходів із щоденного подання військовими частинами, підрозділами ЗСУ, правоохоронних органів, включених до складу сил оборони, до Генштабу звітів про виконання бойових завдань з використанням засобів порталу Армія+ .

Верховна Рада підготує законопроекти про відповідальність працівників ТЦК за спроби мобілізації заброньованих

«Військком не може виписати багато протоколів, тому що це дуже дорого, 82 гривні кожен рекомендований лист, яким потрібно повідомити про виписку штрафу» – у Верховній Раді з'ясували, чому не запрацювала цифровізація мобілізації

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський
    Президент України
  • Роксолана Підласа
    Роксолана Підласа
    голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Надія Лущак
    Надія Лущак
    суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області
  • Володимир Аліменко
    Володимир Аліменко
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду