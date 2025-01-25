В Яготині на Київщині чоловік зірвав прапор України з магазину

Чоловіка уже затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

На Київщині правоохоронці розслідують обставини наруги над державним символом на Бориспільщині. Як вказують у поліції, днями у місті Яготин чоловік зірвав державний прапор України, закріплений на фасаді одного з магазинів.

Правоохоронці встановили, що чоловік в присутності випадкових перехожих перебрався через поручні, зламав частину дерев'яного тримача та зірвав державний символ. Після чого демонстративно зім'яв полотнище в руках та зник з місця події.

За словами правоохоронців, зловмисником виявився 37-річний місцевий житель. Чоловіка затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом наруги над державним символом (ч. 1 ст. 338 ККУ).

Також ми писали, що поліція шукала свідків наруги над прапором України у Білій Церкві.

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