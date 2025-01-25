В Яготине на Киевщине мужчина сорвал флаг Украины с магазина

Мужчину уже задержали и поместили в изолятор временного содержания.

На Киевщине правоохранители расследуют обстоятельства надругательства над государственным символом в Бориспольском районе. Как указывают в полиции, на днях в городе Яготин мужчина сорвал государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде одного из магазинов.

Правоохранители установили, что мужчина в присутствии случайных прохожих перебрался через перила, сломал часть деревянного держателя и сорвал государственный символ. После чего демонстративно смял полотнище в руках и скрылся с места происшествия.

По словам правоохранителей, злоумышленником оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по факту надругательства над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УКУ).

Также мы писали, что полиция искала свидетелей надругательства над флагом Украины в Белой Церкви.

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