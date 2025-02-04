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На РНБО були доповіді щодо фінансової чистоти в країні і використання різних фондів, — Зеленський

20:05, 4 лютого 2025
Володимир Зеленський заявив, що низка тіньових фінансових схем вже зупинені.
На РНБО були доповіді щодо фінансової чистоти в країні і використання різних фондів, — Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив,  що 4 лютого на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або  використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень», - сказав Глава держави.

Також він додав, відповідні матеріали вже знаходяться у правоохоронних органів, а розслідування мають бути об’єктивними – «не зважаючи на те, хто порушує закон».

Ще Зеленський додав, що на РНБО ухвалено і рішення щодо санкцій, а списки згодом опублікують.

«Буде кілька жорстких пакетів», - додав Президент.

Нагадаємо, що новий голова ДПС Руслан Кравченко звільнив двох керівників у центральному апараті податкової.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

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санкції податкова Володимир Зеленський РНБО

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