На СНБО были доклады о финансовой чистоте в стране и использовании различных фондов, — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что ряд теневых финансовых схем уже остановлены.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 февраля на СНБО были важны доклады по финансовой чистоте в стране. Об этом он сказал во время вечернего обращения.

«Недавно произошли замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты относительно теневых финансовых схем, наконец остановлены. И это касается и олигархов, и должностных лиц, и депутатов, и тех, кто использовал или использует разные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен», - сказал Глава государства.

Также он добавил, что соответствующие материалы уже находятся у правоохранительных органов, а расследования должны быть объективными – «несмотря на то, кто нарушает закон».

Еще Зеленский добавил, что на СНБО приняты решение и о санкциях, а списки впоследствии опубликуют.

«Будет несколько жестких пакетов», - добавил Президент.

Напомним, новый глава ГНС Руслан Кравченко уволил двух руководителей в центральном аппарате налоговой.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

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