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Як отримати довідку форми ОК-5 через портал Дія — інструкція

22:36, 12 лютого 2025
Довідка ОК-5 формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
Як отримати довідку форми ОК-5 через портал Дія — інструкція
Фото: fakty.com.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як отримати довідку форми ОК-5 через єдиний портал державних послуг Дія.

Довідки ОК-5 від Пенсійного фонду України — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Отримати довідку ОК-5 можна дистанційно — через особистий кабінет громадянина на Єдиному порталі державних послуг Дія.

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Пенсійний фонд Дія

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