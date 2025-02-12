Як отримати довідку форми ОК-5 через портал Дія — інструкція

Довідка ОК-5 формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Фото: fakty.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як отримати довідку форми ОК-5 через єдиний портал державних послуг Дія.

Довідки ОК-5 від Пенсійного фонду України — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідка формується за будь-який період, починаючи з 2000 року, та містить, зокрема, дані щодо суми заробітку для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Отримати довідку ОК-5 можна дистанційно — через особистий кабінет громадянина на Єдиному порталі державних послуг Дія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.