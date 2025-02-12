Как получить справку формы ОК-5 через портал Дія — инструкция

Справка ОК-5 формируется за любой период начиная с 2000 года и содержит, в частности, данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Фото: fakty.com.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как получить справку формы ОК-5 через единый портал государственных услуг Дія.

Справки ОК-5 от Пенсионного фонда Украины – это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справка формируется за любой период начиная с 2000 года и содержит, в частности, данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Получить справку ОК-5 можно дистанционно через личный кабинет гражданина на Едином портале государственных услуг Дія.

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