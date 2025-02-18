На Вінниччині мають захистити садибу з парком і палацом початку ХІХ — рішення суду

Селищна рада довго зволікала з оформленням документів на старовинну садибу Михальських-Бібікових.

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Вінницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яке зобов’язує Копайгородську селищну раду оформити у комунальну власність садибу Михальських-Бібікових, що розташована в селі Верхівка Жмеринського району. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Її збудували на початку 19 століття. Площа садиби разом із парком — близько 1,5 гектара.

Розпорядженням представника президента України у Вінницькій області садиба Михальських-Бібікових у Верхівці віднесли до пам’яток архітектури місцевого значення.

Як з’ясували слідчі, місцева влада не вживала жодних заходів для оформлення права комунальної власності на садибу та її захисту як пам’ятки архітектури.

«Зобов’язання оформити правовстановлюючі документи та здійснити державну реєстрацію права комунальної власності на об’єкт культурної спадщини, розташований на території громади», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокуратура наполягала, що відсутність належного юридичного оформлення майна створює ризики зловживань і може призвести до занепаду історичного об’єкта.

З огляду на порушення, вимагали від органу самоврядування вжити належних заходів з метою захисту пам’ятки архітектури.

Після набуття судовим рішенням законної сили контролюватиметься його реальне виконання.

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