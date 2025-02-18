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В Винницкой области должны защитить усадьбу с парком и дворцом начала XIX — решение суда

07:18, 18 февраля 2025
Сельсовет долго медлил с оформлением документов на старинную усадьбу Михальских-Бибиковых.
В Винницкой области должны защитить усадьбу с парком и дворцом начала XIX — решение суда
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Винницкий окружной административный суд принял решение, которое обязывает Копайгородский поссовет оформить в коммунальную собственность усадьбу Михальских-Бибиковых, расположенную в селе Верховка Жмеринского района. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Ее построили в начале XIX века. Площадь усадьбы вместе с парком – около 1,5 гектара.

Распоряжением представителя президента Украины в Винницкой области усадьбу Михальских-Бибиковых в Верховке отнесли к памятникам архитектуры местного значения.

Как выяснили следователи, местные власти не принимали никаких мер по оформлению права коммунальной собственности на усадьбу и ее защиты как памятника архитектуры.

"Обязательство оформить правоустанавливающие документы и осуществить государственную регистрацию права коммунальной собственности на объект культурного наследия, расположенный на территории общины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура настаивала, что отсутствие надлежащего юридического оформления имущества создает риск злоупотреблений и может привести к упадку исторического объекта.

Учитывая нарушения, требовали от органа самоуправления принять надлежащие меры с целью защиты памятника архитектуры.

После вступления судебного решения в законную силу будет контролироваться его реальное исполнение.

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прокуратура Винницкий окружной административный суд

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