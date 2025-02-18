Какой срок нужно отработать на новом месте работы, чтобы получить право на отпуск

Гоструда рассказала, когда наступает право работника на получение ежегодного основного и дополнительного отпуска.

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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, когда наступает право работника на получение ежегодного основного и дополнительного отпуска.

Право работника на ежегодные основные и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до истечения шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени.

Однако до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии ежегодные отпуска полной продолжительности по желанию работника предоставляются:

женщинам – перед отпуском по беременности и родам или после нее, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида;

инвалидам;

лицам в возрасте до восемнадцати лет;

мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

лицам, уволенным после прохождения срочной военной или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не считая времени переезда на постоянное место жительства;

совместителям – одновременно с отпуском по основному месту работы;

работникам, успешно обучающимся в учебных заведениях и желающих присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;

работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежную компенсацию; работникам, имеющим путевку (курсовку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;

родителям-воспитателям детских домов семейного типа;

в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

После первого года работы ежегодный отпуск работнику может быть предоставлен в любое время соответствующего рабочего года.