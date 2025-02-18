Практика судов
  1. В Украине

Какой срок нужно отработать на новом месте работы, чтобы получить право на отпуск

07:00, 18 февраля 2025
Гоструда рассказала, когда наступает право работника на получение ежегодного основного и дополнительного отпуска.
Какой срок нужно отработать на новом месте работы, чтобы получить право на отпуск
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, когда наступает право работника на получение ежегодного основного и дополнительного отпуска.

Право работника на ежегодные основные и дополнительные отпуска полной продолжительности в первый год работы наступает по истечении шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

В случае предоставления работнику указанных ежегодных отпусков до истечения шестимесячного срока непрерывной работы их продолжительность определяется пропорционально отработанному времени.

Однако до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на данном предприятии ежегодные отпуска полной продолжительности по желанию работника предоставляются:

  • женщинам – перед отпуском по беременности и родам или после нее, а также женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида;
  • инвалидам;
  • лицам в возрасте до восемнадцати лет;
  • мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;
  • лицам, уволенным после прохождения срочной военной или альтернативной (невоенной) службы, если после увольнения со службы они были приняты на работу в течение трех месяцев, не считая времени переезда на постоянное место жительства;
  • совместителям – одновременно с отпуском по основному месту работы;
  • работникам, успешно обучающимся в учебных заведениях и желающих присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов, зачетов, написания дипломных, курсовых, лабораторных и других работ, предусмотренных учебной программой;
  • работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы полностью или частично ежегодный основной отпуск и не получили за него денежную компенсацию; работникам, имеющим путевку (курсовку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лечения;
  • родителям-воспитателям детских домов семейного типа;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором.

После первого года работы ежегодный отпуск работнику может быть предоставлен в любое время соответствующего рабочего года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Гоструда отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Привлечение к админответственности возможно только при наличии вины лица в совершении админправонарушения, подтвержденной надлежащими доказательствами – апелляционный суд отменил постановление ТЦК

ТЦК подал суду выписку из системы «Оберег» в отношении истца, где от руки написано «данные не обновлены».

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Судьями ВАКС смогут стать только двое участников конкурса – решения ВККС и ОСМЭ

Конкуренции в ходе финальной части конкурса на 15 вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС уже не было.

Макрон позвонил Трампу перед началом неформального саммита европейских лидеров в Елисейском дворце

17 февраля в Париже в Елисейском дворце началась закрытая встреча европейских лидеров относительно позиции и роли Европы в плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Обновил данные в Резерв+, сформировал военно-учетный документ в электронной форме, но все равно получил штраф – ШААС признал постановление ТЦК противоправным

Мужчина сформировал электронный военно-учетный документ Резерв+ и пришел в ТЦК по бумажному, но получил штраф 17 тысяч – Шестой апелляционный административный суд признал постановление ТЦК противоправным.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Оксана Головань
    Оксана Головань
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області