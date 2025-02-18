Требовал 5 тысяч гривен за поступление — в Черкасской области объявлено подозрение заведующему отделением колледжа

Заведующий отделением учебного заведения получил 5 тысяч гривен за поступление в колледж.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области заведующий отделением учебного заведения Звенигородского района сообщен о подозрении в получении взятки. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

По данным следствия, 33-летний мужчина, работая заведующим отделением учебного заведения Звенигородского района, являясь должностным лицом, в период с октября 2024 года по январь 2025 года, с целью незаконного обогащения себя и других неустановленных должностных лиц, совместно и по предварительному сговору группой лиц, занимался вымогательством, после чего получил от гражданина денежные средства в сумме 5 тысяч гривен за поступление в колледж.

30 января злоумышленник задержан и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается расследование и принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к совершению уголовного преступления.