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Макрон позвонил Трампу перед началом неформального саммита европейских лидеров в Елисейском дворце

17:42, 17 февраля 2025
17 февраля в Париже в Елисейском дворце началась закрытая встреча европейских лидеров относительно позиции и роли Европы в плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине.
Макрон позвонил Трампу перед началом неформального саммита европейских лидеров в Елисейском дворце
Фото: The Guardian
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Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом США Дональдом Трампом перед неформальной встречей европейских лидеров в Париже относительно Украины.

Так, 17 февраля в Париже в Елисейском дворце началась закрытая встреча европейских лидеров по позиции и роли Европы в плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Ожидается, что переговоры продлятся около двух часов и лидеры пообщаются со СМИ после этого.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа должна «активизироваться с точки зрения нашего коллективного ответа в Европе».

«Под этим я подразумеваю полную роль, когда дело доходит до защиты суверенитета Украины, если будет заключено мирное соглашение», – цитирует его Guardian.

До этого Стармер заявил, что Великобритания будет готова развернуть войска в Украине в рамках миротворческих сил.

Премьер-министр Великобритании также отметил, что любое соглашение с Украиной должно быть «справедливым и длительным».

Отдельно его офис также подтвердил, что Стармер поедет в Вашингтон на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц считает преждевременными любые разговоры об участии европейских войск в миротворческих силах в Украине.

В комментариях Süddeutsche Zeitung Шольц сказал, что «к сожалению, мы еще далеки» от этого момента, и добавил, что «вполне понятно, что очень сильная украинская армия, даже в мирное время, должна быть в основе» любого решения.

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, который также примет участие в сегодняшней встрече в Париже, заявил о своей открытости для обсуждения развертывания войск в Украине, но с серьезными оговорками.

В комментариях, опубликованных Telegraaf в минувшие выходные, он сказал, что такое обсуждение должно быть «проведено должным образом» с привлечением парламента. Впрочем, он отметил, что любая такая операция потребует поддержки США.

Фото: The Guardian

Автор: Наталя Мамченко

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Дональд Трамп Франция Эмманюэль Макрон

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17 февраля в Париже в Елисейском дворце началась закрытая встреча европейских лидеров относительно позиции и роли Европы в плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

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