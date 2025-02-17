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Макрон зателефонував Трампу перед початком неформального саміту європейських лідерів в Єлисейському палаці

17:42, 17 лютого 2025
17 лютого у Парижі в Єлисейському палаці почалася закрита зустріч європейських лідерів стосовно позиції і ролі Європи у плані Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.
Макрон зателефонував Трампу перед початком неформального саміту європейських лідерів в Єлисейському палаці
Фото: The Guardian
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Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом США Дональдом Трампом перед неформальною зустріччю європейських лідерів у Парижі щодо України.

Так, 17 лютого у Парижі в Єлисейському палаці почалася закрита зустріч європейських лідерів стосовно позиції і ролі Європи у плані Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Очікується, що переговори триватимуть близько двох годин і лідери поспілкуються зі ЗМІ після цього.

Як раніше повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Європа має «активізуватися з точки зору нашої колективної відповіді в Європі».

«Під цим я маю на увазі повну роль, коли справа доходить до захисту суверенітету України, якщо буде укладена мирна угода», – цитує його Guardian.

До цього Стармер заявив, що Великобританія буде готова розгорнути війська в Україні в рамках миротворчих сил.

Прем'єр-міністр Великої Британії також зазначив, що будь-яка угода з Україною має бути «справедливою та тривалою».

Окремо його офіс також підтвердив, що Стармер поїде до Вашингтона наступного тижня, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

В свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає передчасними будь-які розмови про участь європейських військ у миротворчих силах в Україні.

У коментарях Süddeutsche Zeitung Шольц сказав, що «на жаль, ми ще далекі» від цього моменту, і додав, що «цілком зрозуміло, що дуже сильна українська армія, навіть у мирний час, повинна бути в основі» будь-якого рішення.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф , який також візьме участь у сьогоднішній зустрічі в Парижі, заявив про свою відкритість до обговорення розгортання військ в Україні , але з серйозними застереженнями.

У коментарях, опублікованих Telegraaf минулими вихідними, він сказав, що таке обговорення має бути «проведено належним чином» із залученням парламенту. Втім, він зазначив, що будь-яка така операція потребуватиме підтримки США.

Фото: The Guardian

Автор: Наталя Мамченко

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Дональд Трамп Франція Емманюель Макрон

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