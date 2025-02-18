Вимагав 5 тисяч гривень за вступ — на Черкащині оголошено підозру завідувачу відділення коледжу

Завідувач відділення навчального закладу одержав 5 тисяч гривень за вступ до коледжу.

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У Черкаській області завідувачу відділення навчального закладу Звенигородського району повідомлено про підозру в отриманні хабара. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

За даними слідства, 33-річний чоловік, працюючи завідувачем відділення навчального закладу Звенигородського району, будучи службовою особою, в період з жовтня 2024 року по січень 2025 року, з метою незаконного збагачення себе та інших невстановлених службових осіб, спільно та за попередньою змовою групою осіб, займався вимаганням, після чого одержав від громадянина грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень за вступ до коледжу.

30 січня зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування та вживаються заходи зі встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

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