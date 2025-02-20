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НПУ звернулася до НБУ щодо безготівкових розрахунків за договорами купівлі-продажу нерухомості

19:25, 20 лютого 2025
Нотаріальна палата просить Нацбанк сприяти вирішенню проблемних питань при безготівкових розрахунках за договорами купівлі-продажу нерухомості, де стороною виступають малолітні.
НПУ звернулася до НБУ щодо безготівкових розрахунків за договорами купівлі-продажу нерухомості
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Нотаріальна палата повідомила, що звернулася до Національного банку щодо необхідності вирішення окремих проблемних питань, які виникають при безготівкових розрахунках за договорами купівлі-продажу нерухомого майна, де стороною виступають малолітні. Заява з’явилась на офіційному сайті Нотаріальної палати.

Зазначається, що останнім часом до НПУ надходять звернення нотаріусів з приводу того, що за повідомленнями громадян, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій, батькам відмовляють банківські установи у відкритті рахунків на ім’я малолітніх віком до 6 років.

«Тому НПУ просить надати роз’яснення, чи існує обмеження щодо віку осіб, на ім’я яких може бути відкритий рахунок на нормативному рівні, і у разі наявності пояснити підстави наявності такого обмеження та розглянути можливість скасування такого обмеження. У разі відсутності таких обмежень – вжити заходів і довести дану інформацію до банків України щодо неприпустимості неправомірних відмов у відкритті рахунків», - сказано у заяві.

Також НПУ зазначає, що обов’язок розміщення рахунків продавців саме в державних банківських установах передбачений механізмом компенсацій власникам знищеного житла і закріплений в Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна (Постанова КМУ від 30.05.2003 № 600).

Відповідно до абзацу другого пункту 12 вказаної Постанови КМУ, договором про відступлення права вимоги встановлюється, що моментом переходу права вимоги від отримувача компенсації до держави/територіальної громади є факт зарахування грошових коштів на рахунок отримувача компенсації або на відкритий у державному банку рахунок продавця об’єкта житлової нерухомості, земельної ділянки, на якій розташовано такий об’єкт, частки у праві власності на таке майно.

«Таким чином, налагодження безперешкодної можливості відкриття рахунків для усіх фізичних осіб є не тільки одним з факторів, які сприятимуть безготівковим розрахункам в державі, але і запорукою успішної реалізації державних програм забезпечення житлом постраждалих в наслідок війни. НПУ розраховує на розуміння та підтримку у вирішенні піднятих питань», - додали у заяві.

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НБУ нотаріус нотаріат

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