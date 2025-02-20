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НПУ обратилась к НБУ относительно безналичных расчетов по договорам купли-продажи недвижимости

19:25, 20 февраля 2025
Нотариальная палата просит Нацбанк содействовать решению проблемных вопросов при безналичных расчетах по договорам купли-продажи недвижимости, где стороной выступают малолетние.
НПУ обратилась к НБУ относительно безналичных расчетов по договорам купли-продажи недвижимости
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Нотариальная палата сообщила, что обратилась в Национальный банк по поводу необходимости решения отдельных проблемных вопросов, возникающих при безналичных расчетах по договорам купли-продажи недвижимого имущества, где стороной выступают малолетние. Заявление появилось на официальном сайте Нотариальной палаты.

В последнее время в НПУ поступают обращения нотариусов по поводу того, что по сообщениям граждан, обращающихся за совершением нотариальных действий, родителям отказывают банковские учреждения в открытии счетов на имя малолетних в возрасте до 6 лет.

«Поэтому НПУ просит предоставить разъяснение, существует ли ограничение по возрасту лиц, на имя которых может быть открыт счет на нормативном уровне, и в случае наличия объяснить основания наличия такого ограничения и рассмотреть возможность отмены такого ограничения. В случае отсутствия таких ограничений – принять меры и довести данную информацию до банков Украины по поводу недопустимости неправомерных отказов в открытии счетов», - сказано в заявлении.

Также НПУ отмечает, что обязанность размещения счетов продавцов именно в государственных банковских учреждениях предусмотрена механизмом компенсаций владельцам уничтоженного жилья и закреплена в Порядке предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества (Постановление КМУ от 30.05.2003 № 600).

В соответствии с абзацем второго пункта 12 указанного Постановления КМУ, договором об уступке права требования устанавливается, что моментом перехода права требования от получателя компенсации к государству/территориальной общине является факт зачисления денежных средств на счет получателя компенсации или на открытый в государственном банке счет продавца объекта жилой недвижимости, земельного участка, на котором находится земельный участок.

«Таким образом, налаживание беспрепятственной возможности открытия счетов для всех физических лиц является не только одним из факторов, способствующих безналичным расчетам в государстве, но и залогом успешной реализации государственных программ обеспечения жильем пострадавших в результате войны. НПУ рассчитывают на понимание и поддержку в решении поднятых вопросов», - добавили в заявлении.

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