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Для операторів протимінної діяльності запустили програму оренди машин розмінування

09:42, 21 лютого 2025
Послугу будуть пропонувати два виробники техніки на системній основі.
Для операторів протимінної діяльності запустили програму оренди машин розмінування
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Для операторів протимінної діяльності запустили послугу оренди машин розмінування. Таку послугу будуть пропонувати два виробники техніки на системній основі, повідомляють у Мінекономіки.

«Змога для операторів не купувати машину розмінування, а взяти в оренду в рази збільшує можливості в протимінній діяльності. Наприклад, оператор, який виграв тендер на розмінування с/г ділянки може орендувати машину, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат, а після цього в рази швидше закрити договір на розмінування ділянки.», – сказав заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

У Мінекономіки вказують, що зараз бачать зростання попиту на оренду подібної техніки і це свідчить про розвиток ринку гуманітарного розмінування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міноборони ініціює створення полігону для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території, а завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

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Мінекономіки

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