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Для операторов противоминной деятельности запустили программу аренды машин разминирования

09:42, 21 февраля 2025
Услугу будут предлагать два производителя техники на системной основе.
Для операторов противоминной деятельности запустили программу аренды машин разминирования
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Для операторов противоминной деятельности запустили услугу аренды машин разминирования. Такую услугу будут предлагать два производителя техники на системной основе, сообщают в Минэкономики.

«Возможность для операторов не покупать машину разминирования, а взять в аренду в разы увеличивает возможности в противоминной деятельности. Например, оператор, выигравший тендер на разминирование с/х участка может арендовать машину, пройти обучение, получить соответствующий сертификат, а после этого в разы быстрее закрыть договор на разминирование участка», – сказал заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

В Минэкономики указывают, что сейчас видят рост спроса на аренду подобной техники, что свидетельствует о развитии рынка гуманитарного разминирования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны инициирует создание полигона для тестирования новых технологий разминирования с использованием ИИ.

Раньше Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что над разминированием в Украине сейчас работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов, более 150 единиц техники.

По его словам, в первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считалось 174 тыс. квадратных километров украинской территории, а благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

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Минэкономики

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