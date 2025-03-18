На Одещині правоохоронець за 15 тисяч доларів обіцяв оформити списання з військового обліку

Фігурант пропонував військовозобов’язаним оформити інвалідність відповідної групи, яка дозволяла списання з військового обліку.

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На Одещині затримали правоохоронця, який за гроші обіцяв оформити списання з військового обліку. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, використовуючи свої повноваження він підшукував чоловіків, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК.

За 15 тисяч доларів фігурант пропонував військовозобов’язаним начебто через знайомих фахівців МСЕК оформити інвалідність відповідної групи, яка дозволяла списання з військового обліку.

13 березня 2025 року ДБР затримало правоохоронця під час передачі 15 тисяч доларів оплати за «послугу» від особи, яка перебувала у розшуку ТЦК.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в одержання неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень. Його також відсторонено від посади.

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