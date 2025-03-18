В американському штаті Вірджинія хочуть врегулювати використання ШІ в системі кримінального правосуддя

Законодавці хочуть посилити людський контроль у системі кримінального правосуддя, дозволяючи штучному інтелекту виконувати лише допоміжну роль.

Фото: techstartups.com

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Законодавці в американському штаті Вірджинія прагнуть врегулювати використання інструментів на основі штучного інтелекту в системі кримінального правосуддя, пише VPM.

Під час нинішньої сесії Генеральної Асамблеї делегат Кліфф Хейс-молодший представив законопроект, який посилив би людський контроль у системі кримінального правосуддя, дозволяючи штучному інтелекту виконувати допоміжну роль.

Законопроект Хейса забороняє використання рекомендацій, згенерованих ШІ, як єдиної підстави для ухвалення ключових рішень, що стосуються попереднього ув’язнення чи звільнення, кримінального переслідування, винесення судового рішення, вироку, пробації, умовно-дострокового звільнення, виправного нагляду або реабілітації. Крім того, будь-яке використання ШІ при ухваленні таких рішень може бути оскаржене в судовому порядку.

Хейс, який працював у сфері управління технологіями три десятиліття та спостерігав за стрімким розвитком ШІ, зазначив, що залежність від штучного інтелекту останнім часом значно зросла.

«ШІ справді пропонує великі переваги», — сказав Хейс. «Але в цієї медалі є й інший бік. У деяких випадках ми знаємо, що ШІ, коли працює некоректно, може бути надзвичайно шкідливим і небезпечним».

Хейс поставив під сумнів доцільність використання ШІ державою в такій «пісочниці», експериментуючи із судовими процесами, які можуть суттєво вплинути на життя людей.

«Я вважаю, що нам необхідно зберігати людський контроль у таких випадках, причому кваліфікований людський контроль», — заявив Хейс. «Люди, які сьогодні володіють необхідними знаннями для ухвалення таких рішень, повинні продовжувати це робити, а не покладатися на ШІ на 100%».

Губернатор Гленн Янгкін має до 24 березня розглянути, внести поправки, підписати або накласти вето на цей законопроект.

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