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В американском штате Вирджинии хотят урегулировать использование ИИ в системе уголовного правосудия

20:46, 18 марта 2025
Законодатели хотят усилить человеческий контроль в системе уголовного правосудия, позволяя искусственному интеллекту играть только вспомогательную роль.
В американском штате Вирджинии хотят урегулировать использование ИИ в системе уголовного правосудия
Фото: techstartups.com
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Законодатели в американском штате Вирджиния хотят урегулировать использование инструментов на основе искусственного интеллекта в системе уголовного правосудия, пишет VPM.

Во время нынешней сессии Генеральной Ассамблеи делегат Клифф Хейс-младший представил законопроект, который усилил бы человеческий контроль в системе уголовного правосудия, позволяя искусственному интеллекту играть вспомогательную роль.

Законопроект Хейса запрещает использование рекомендаций, сгенерированных ИИ, в качестве единственного основания для принятия ключевых решений, касающихся предварительного заключения или освобождения, уголовного преследования, вынесения судебного решения, приговора, пробации, условно-досрочного освобождения, исправительного надзора или реабилитации. Кроме того, любое использование ИИ при принятии таких решений может быть оспорено в судебном порядке.

Хейс, проработавший в сфере управления технологиями три десятилетия и наблюдавший стремительное развитие ИИ, отметил, что зависимость от искусственного интеллекта в последнее время значительно возросла.

«ИИ действительно предлагает большие преимущества», — сказал Хейс. «Но у этой медали есть и другая сторона. В некоторых случаях мы знаем, что ИИ, когда он работает некорректно, может быть крайне вредным и опасным».

Хейс поставил под сомнение целесообразность использования ИИ государством в такой «песочнице», экспериментируя с судебными разбирательствами, которые могут существенно повлиять на жизнь людей.

«Я считаю, что нам необходимо сохранять человеческий контроль в таких случаях, причем квалифицированный человеческий контроль», — заявил Хейс. «Люди, которые сегодня обладают необходимыми знаниями для вынесения таких решений, должны продолжать это делать, а не полагаться на ИИ на 100%».

Губернатор Гленн Янгкин должен до 24 марта рассмотреть, внести поправки, подписать или наложить вето на этот законопроект.

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суд США искусственный интеллект

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