В Одесской области правоохранитель за 15 тысяч долларов обещал оформить списание с военного учета

Фигурант предлагал военнообязанным оформить инвалидность соответствующей группы, разрешающей списание с военного учета.

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В Одесской области задержали правоохранителя, который за деньги обещал оформить списание с военного учета. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Используя свои полномочия, он подыскивал мужчин, находившихся в розыске и скрывавшихся от ТЦК.

За 15 тысяч долларов фигурант предлагал военнообязанным якобы через знакомых специалистов МСЭК оформить инвалидность соответствующей группы, которая позволяла списание с военного учета.

13 марта 2025 года ГБР задержало правоохранителя во время передачи 15 тысяч долларов оплаты за «услугу» от лица, находившегося в розыске ТЦК.

Правоохранителю сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен. Его также отстранили от должности.

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