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В небі над Україною помітили загадкову гігантську спіраль — що це було, фото

08:14, 25 березня 2025
В Україні та деяких європейських країнах спостерігали спіралеподібне, синьо-білувате утворення у небі, що світилося.
В небі над Україною помітили загадкову гігантську спіраль — що це було, фото
Фото: Alpha Centauri
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В Україні та деяких інших країнах у ніч на 25 березня спостерігалося незвичне спіралеподібне світіння блакитного кольору. Воно повільно змінювалося і розчинялося.

Явище, яке прозвали спіраллю на небі, помітили також у Франції, Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Як зазначили експерти проєкту Alpha Centauri, космічне явище в українському небі - це результат роботи другого ступеня носія SpaceX Falcon 9 (викидів пального).

Національне управління військово-космічної розвідки США повідомило, що ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту американський розвідувальний космічний апарат NROL-69.

Спіральна структура була спричинена викидами пального – коли ракета обертається, вивільняється надлишок палива.

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