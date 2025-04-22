Зеленський заявив, що з боку України немає жодних перепон для розмови з РФ щодо припинення вогню по цивільних об'єктах

Президент України вказав, що пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів залишається в силі.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною і пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Але, вказав Глава держави, потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це.

«Жодних перепон з українського боку немає і не буде», - наголосив Володимир Зеленський.

Водночас, підкреслив Президент, зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів.

Також сьогодні ж був удар по Запоріжжю – авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла – цивільна жінка. Тільки цим ударом більше ніж 20 людей були поранені, і серед них чотири дитини, вказав Володимир Зеленський.

«Вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, наших південних областях. Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні», - наголосив Президент.

Нагадаємо, що у ОП підтвердили, що Зеленський приїде на прощання з Папою Римським, де буде Дональд Трамп.

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