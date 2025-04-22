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Зеленский заявил, что со стороны Украины нет никаких препятствий для переговоров с РФ по прекращению огня по гражданским объектам

16:21, 22 апреля 2025
Президент Украины указал, что предложение о прекращении огня по гражданским объектам остается в силе.
Зеленский заявил, что со стороны Украины нет никаких препятствий для переговоров с РФ по прекращению огня по гражданским объектам
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной, и предложение о прекращении огня по гражданским объектам также остается в силе. Но, отметил Глава государства, необходима серьезная готовность России к разговору об этом.

«Никаких препятствий со стороны Украины нет и не будет», - подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время, отметил Президент, сейчас продолжаются спасательные работы в Харькове после удара российских дронов. 

Также сегодня был удар по Запорожью – авиационные бомбы. Повреждены обычные дома. К сожалению, есть погибшая – гражданская женщина. Только этим ударом более 20 человек были ранены, среди них четыре ребенка, указал Владимир Зеленский.

«Ночью российские дроны ударили по Одессе. В течение дня также были удары по Сумщине, Харьковщине, Донбассу, нашим южным областям. Все это абсолютно осознанный российский террор, который прекращается одним приказом, но приказом в России и для российской армии. Пасха это доказала, когда не было воздушных тревог в Украине», - подчеркнул Президент.

Напомним, что в ОП подтвердили, что Зеленский приедет на прощание с Папой Римским, где будет Дональд Трамп.

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Владимир Зеленский

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