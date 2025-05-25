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На Київщині кількість постраждалих зросла до 23 осіб, — у поліції показали фото наслідків удару РФ

10:26, 25 травня 2025
Внаслідок нічної атаки російських дронів та ракет зруйновано будівлі, загинули четверо людей, серед постраждалих — діти.
На Київщині кількість постраждалих зросла до 23 осіб, — у поліції показали фото наслідків удару РФ
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Російські окупанти вночі 25 травня обстріляли Київську область. Внаслідок ворожих дій зафіксовані руйнування.

Кількість постраждалих на Київщині зросла до 23 осіб, 4 людей загинули. Про це повідомляє Національна поліція.

В Обухівському районі сталося загоряння ангара та будівлі. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили тіла двох загиблих: жінки та чоловіка. 

У Білій Церкві внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталася пожежа у приватному будинку. Травмовано пʼятеро осіб, серед яких двоє дітей.

На Бучанщині пошкоджено будинок. 49-річний господар від отриманих травм загинув на місці.

У Фастівському районі під час гасіння пожежі в одному із будинків рятувальники виявили тіло людини. Крім того, травмовано десять осіб, серед них одна малолітня дитина та двоє неповнолітніх.

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Київська область

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