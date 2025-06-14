В Одесі затримали агента РФ, який планував підірвати військовослужбовця

31-річний мешканець Одещини планував підірвати військовослужбовця.

Фото: СБУ

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Служба безпеки запобігла ще одному терористичному акту, який російські спецслужби планували здійснити в Одесі. За результатами спецоперації затримано російського агента, який отримав завдання підірвати офіцера Збройних Сил України. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, теракт готував 31-річний мешканець Одеської області, завербований через ворожі Telegram-канали, де йому обіцяли "легкий заробіток". Спочатку чоловіку доручили випробувальне завдання — підпалити автівку, що належала ЗСУ. Після його виконання він отримав основну інструкцію – влаштувати підрив із використанням саморобного вибухового пристрою.

Зловмисник мав дістати вибухівку з тайника, встановити її у житловому районі Одеси — просто на дитячому майданчику. Пристрій був оснащений осколковими елементами та дистанційним управлінням через мобільний телефон.

СБУ змогла не лише запобігти трагедії, а й задокументувати кожен крок підготовки теракту. Чоловіка затримали «на гарячому», одразу після того, як він встановив вибухівку.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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