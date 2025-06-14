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В Одессе задержан агент РФ, который планировал подорвать военнослужащего

11:14, 14 июня 2025
31-летний житель Одесской области планировал подорвать военнослужащего.
В Одессе задержан агент РФ, который планировал подорвать военнослужащего
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Служба безопасности предотвратила ещё один террористический акт, который российские спецслужбы планировали осуществить в Одессе. В результате спецоперации задержан российский агент, получивший задание взорвать офицера Вооружённых Сил Украины. Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, теракт готовил 31-летний житель Одесской области, завербованный через враждебные Telegram-каналы, где ему обещали «лёгкий заработок». Сначала мужчине поручили пробное задание — поджечь автомобиль, принадлежащий ВСУ. После его выполнения он получил основную инструкцию — устроить взрыв с использованием самодельного взрывного устройства.

Злоумышленник должен был достать взрывчатку из тайника, установить её в жилом районе Одессы — прямо на детской площадке. Устройство было оснащено осколочными элементами и дистанционным управлением через мобильный телефон.

СБУ смогла не только предотвратить трагедию, но и задокументировать каждый шаг подготовки теракта. Мужчину задержали «с поличным» сразу после того, как он установил взрывчатку.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путём поджога по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооружённых Сил Украины в особый период, совершённое по предварительному сговору группой лиц).

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СБУ военные Одесса

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