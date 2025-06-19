У Житомирі прямо на вулиці чоловік застрелив ексдружину та вчинив самогубство

Родичам чоловіка, який вбив колишню дружину та себе, повідомлено про підозру.

Фото: поліція

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирі сталася стрілянина прямо на вулиці. Чоловік застрелив ексдружину та себе, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 червня у центральній частині Житомира 63-річний чоловік за кермом автомобіля Volkswagen Touareg перекрив рух Peugeot 2008, в якому перебувала його колишня дружина. На ґрунті особистої неприязні здійснив декілька пострілів з мисливської зброї у бік жінки, після чого покінчив життя самогубством. Від отриманих поранень потерпіла загинула на місці.

На момент вчинення злочину їхній малолітній син перебував у дитячому садку неподалік місця інциденту. Дитину передали під нагляд сестри загиблої.

Крім цього, слідством встановлено, що у січні 2025 року стосовно чоловіка скеровано до суду обвинувальний акт щодо заподіяння тілесних ушкоджень потерпілій. Розгляд обвинувального акту триває.

У прокуратурі зазначили, що чоловіка, який у центрі Житомира вбив колишню дружину та себе, підозрюють в умисному вбивстві, але через його смерть повідомлення про підозру передали його близьким родичам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.