В Житомире прямо на улице мужчина застрелил экс-жену и совершил самоубийство

Родственникам мужчины, убившего бывшую жену и себя, сообщено о подозрении.

Фото: полиция

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В Житомире произошла стрельба прямо на улице. Мужчина застрелил экс-жену и себя, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 17 июня в центральной части Житомира 63-летний мужчина за рулем автомобиля Volkswagen Touareg перекрыл движение Peugeot 2008, в котором находилась его бывшая жена. На почве личной неприязни совершил несколько выстрелов из охотничьего оружия в сторону женщины, после чего покончил жизнь самоубийством. От полученных ранений потерпевшая погибла на месте.

На момент совершения преступления их малолетний сын находился в детском саду недалеко от места инцидента.

Кроме того, следствием установлено, что в январе 2025 года в отношении мужчины направлен в суд обвинительный акт по причинению телесных повреждений потерпевшей.

В прокуратуре отметили, что мужчину, который в центре Житомира убил бывшую жену и себя, подозревают в умышленном убийстве, но из-за его смерти сообщения о подозрении передали его близким родственникам.

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