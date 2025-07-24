Як отримати документи ДРАЦС, перебуваючи за кордоном — покрокова інструкція

Отримати документи про державну реєстрацію актів цивільного стану з-за кордону можна, але треба зробити декілька кроків.

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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, як отримати документи ДРАЦС, перебуваючи за кордоном.

Крок 1. Визначте, що саме вам потрібно

Документи, які можна витребувати з ДРАЦС дистанційно:

▪ свідоцтво про народження;

▪ свідоцтво про смерть;

▪ свідоцтво про шлюб чи розірвання шлюбу;

▪ свідоцтво про зміну імені;

▪ витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Ці документи мають юридичну силу в Україні та можуть бути використані за кордоном (із апостилем та перекладом — за потреби).

Крок 2. Подайте заяву через консульство або дипломатичне представництво

Заява про витребування документа подається у письмовій формі. Є два варіанти:

- власноруч написана заява (за зразком, доступним у консульстві);

- анкета встановленого зразка, яку можна заповнити на місці.

Подати заяву можна:

▪ особисто в посольстві або консульстві України у країні перебування;

▪ поштою — якщо консульство дозволяє таку форму (уточнюйте індивідуально);

▪ через МЗС України, якщо за певних обставин не маєте доступу до консульства.

Крок 3. Оберіть правильне представництво

Із 24 січня 2023 року кілька закордонних дипломатичних установ України отримали доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволяє:

▪ проводити реєстрацію актів (народження, смерть, шлюб тощо);

▪ видавати повторні свідоцтва та витяги на місці.

До переліку установ, що надають такі послуги, входять, зокрема, посольства та консульства України в таких країнах:

Австрія, Бельгія, Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Швеція, Данія, Фінляндія, Туреччина, Казахстан, Марокко, Грузія та інші.

Якщо ви знаходитесь у країні, де консульство не має доступу до реєстру, вони надішлють запит в Україну. Процес триватиме довше, але документ ви все одно отримаєте.

Крок 4. Якщо ви не можете звернутись особисто — дійте через представника

У вас є право доручити отримання документа представнику в Україні. Для цього потрібно оформити довіреність, яка відповідає вимогам українського законодавства. Вона має бути посвідчена:

- нотаріусом (якщо ви в Україні);

- або посольством чи консульством України за кордоном (якщо ви за межами держави).

Якщо представником є адвокат, він діє на підставі ордера та договору про надання правової допомоги (завірена копія).

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