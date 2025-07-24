Как получить документы ЗАГС, находясь за границей — пошаговая инструкция

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, как получить документы ЗАГС, находясь за границей.
Шаг 1. Определите, что именно вам нужно
Документы, которые можно запросить из ЗАГС дистанционно:
▪ свидетельство о рождении;
▪ свидетельство о смерти;
▪ свидетельство о браке или расторжении брака;
▪ свидетельство о смене имени;
▪ выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.
Эти документы имеют юридическую силу в Украине и могут быть использованы за границей (с апостилем и переводом — при необходимости).
Шаг 2. Подайте заявление через консульство или дипломатическое представительство
Заявление о запросе документа подается в письменной форме. Есть два варианта:
Подать заявление можно:
▪ лично в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания;
▪ по почте — если консульство допускает такую форму (уточняйте индивидуально);
▪ через МИД Украины, если при определенных обстоятельствах вы не имеете доступа к консульству.
Шаг 3. Выберите правильное представительство
С 24 января 2023 года ряд заграничных дипломатических учреждений Украины получили доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволяет:
▪ проводить регистрацию актов (рождения, смерти, брака и т. д.);
▪ выдавать повторные свидетельства и выписки на месте.
В перечень учреждений, предоставляющих такие услуги, входят, в частности, посольства и консульства Украины в следующих странах:
Австрия, Бельгия, Великобритания, Израиль, Испания, Италия, Ирландия, Нидерланды, Германия, Франция, Швеция, Дания, Финляндия, Турция, Казахстан, Марокко, Грузия и другие.
Если вы находитесь в стране, где консульство не имеет доступа к реестру, они направят запрос в Украину. Процесс займет больше времени, но документ вы все равно получите.
Шаг 4. Если вы не можете обратиться лично — действуйте через представителя
У вас есть право поручить получение документа представителю в Украине. Для этого нужно оформить доверенность, которая соответствует требованиям украинского законодательства. Она должна быть удостоверена:
Если представителем является адвокат, он действует на основании ордера и договора о предоставлении правовой помощи (заверенная копия).
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