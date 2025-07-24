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Как получить документы ЗАГС, находясь за границей — пошаговая инструкция

07:00, 24 июля 2025
Получить документы о государственной регистрации актов гражданского состояния из-за границы можно, но нужно сделать несколько шагов.
Как получить документы ЗАГС, находясь за границей — пошаговая инструкция
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, как получить документы ЗАГС, находясь за границей.

Шаг 1. Определите, что именно вам нужно

Документы, которые можно запросить из ЗАГС дистанционно:

▪ свидетельство о рождении;

▪ свидетельство о смерти;

▪ свидетельство о браке или расторжении брака;

▪ свидетельство о смене имени;

▪ выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Эти документы имеют юридическую силу в Украине и могут быть использованы за границей (с апостилем и переводом — при необходимости).

Шаг 2. Подайте заявление через консульство или дипломатическое представительство

Заявление о запросе документа подается в письменной форме. Есть два варианта:

  • собственноручно написанное заявление (по образцу, доступному в консульстве);
  • анкета установленного образца, которую можно заполнить на месте.

Подать заявление можно:

▪ лично в посольстве или консульстве Украины в стране пребывания;

▪ по почте — если консульство допускает такую форму (уточняйте индивидуально);

▪ через МИД Украины, если при определенных обстоятельствах вы не имеете доступа к консульству.

Шаг 3. Выберите правильное представительство

С 24 января 2023 года ряд заграничных дипломатических учреждений Украины получили доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволяет:

▪ проводить регистрацию актов (рождения, смерти, брака и т. д.);

▪ выдавать повторные свидетельства и выписки на месте.

В перечень учреждений, предоставляющих такие услуги, входят, в частности, посольства и консульства Украины в следующих странах:

Австрия, Бельгия, Великобритания, Израиль, Испания, Италия, Ирландия, Нидерланды, Германия, Франция, Швеция, Дания, Финляндия, Турция, Казахстан, Марокко, Грузия и другие.

Если вы находитесь в стране, где консульство не имеет доступа к реестру, они направят запрос в Украину. Процесс займет больше времени, но документ вы все равно получите.

Шаг 4. Если вы не можете обратиться лично — действуйте через представителя

У вас есть право поручить получение документа представителю в Украине. Для этого нужно оформить доверенность, которая соответствует требованиям украинского законодательства. Она должна быть удостоверена:

  • нотариусом (если вы находитесь в Украине);
  • или посольством либо консульством Украины за границей (если вы находитесь за пределами государства).

Если представителем является адвокат, он действует на основании ордера и договора о предоставлении правовой помощи (заверенная копия).

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