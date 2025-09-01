Обрано голову Христинівського райсуду Черкаської області

Головою суду обрано суддю Михайла Орендарчука.

У Христинівському районному суді Черкаської області відбулися збори суддів, на яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів Христинівського районного суду Черкаської області головою суду обрано суддю Орендарчука Михайла Петровича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

