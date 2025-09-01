Практика судів
Обрано голову Христинівського райсуду Черкаської області

15:17, 1 вересня 2025
Головою суду обрано суддю Михайла Орендарчука.
Обрано голову Христинівського райсуду Черкаської області
У Христинівському районному суді Черкаської області відбулися збори суддів, на яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами таємного голосування більшістю голосів суддів Христинівського районного суду Черкаської області головою суду обрано суддю Орендарчука Михайла Петровича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Чутівського райсуду Полтавської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

