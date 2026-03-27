В Одесі відновлюють роботу електротранспорту після зупинки з грудня

Поки на маршрути випустять лише частину електротранспорту.

В Одесі 28 березня відновлюють рух міського електротранспорту, однак поки що на маршрути випустять лише частину транспорту. У місті працюватимуть трамваї №5, 7, 10, 17, 21 і 28, а також тролейбуси №3, 7, 9, 10 та 12. Як відомо, з грудня в Одесі зупинено роботу трамваїв і тролейбусів через пошкодження енергосистеми внаслідок російських ударів.

При цьому в Пересипському районі трамваї тимчасово не курсуватимуть, повідомляє місцеве видання "Думська".

Соціальні автобуси продовжують працювати в Одесі у звичайному режимі без будь-яких змін у розкладі.

Раніше повідомлялося, що трамваї та тролейбуси в Одесі відновлять роботу 1 квітня.

Нагадаємо, в Одеській області ситуація з електропостачанням була найскладнішою в Україні.

