В Одессе возобновляют работу электротранспорта после остановки с декабря

16:41, 27 марта 2026
Пока на маршруты будет выпущена только часть электротранспорта.
В Одессе 28 марта возобновляют движение городского электротранспорта, однако пока на маршруты выпустят только часть транспорта. В городе будут работать трамваи №5, 7, 10, 17, 21 и 28, а также троллейбусы №3, 7, 9, 10 и 12. Как известно, с декабря в Одессе остановлена ​​работа трамваев и троллейбусов из-за повреждений энергосистемы в результате российских ударов.

При этом в Пересыпском районе трамваи временно не будут курсировать, сообщает местное издание "Думская".

Социальные автобусы продолжают работать в Одессе в обычном режиме без каких-либо изменений в расписании.

Ранее сообщалось, что трамваи и троллейбусы в Одессе возобновят работу 1 апреля.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Одесской области ситуация с электроснабжением остается самой сложной в Украине.

