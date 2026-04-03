В Україні запустили ШІ-конструктор юридичних документів онлайн із підписом через Дію

Застосунок, який представили у Мінфифри, створює документи під запит за допомогою штучного інтелекту.

В Україні з’явився новий цифровий інструмент для отримання юридичної допомоги, якщо юрист не на звʼязку. У Дії презентували застосунок Legal Mind, який дозволяє створювати документи онлайн та підписувати їх Дія.Підписом.

Сервіс працює на базі штучного інтелекту та допомагає формувати договори й інші юридичні документи з урахуванням актуального українського законодавства. У розробників зазначають, що застосунок може стати альтернативою консультації юриста у щоденних задачах.

Як пояснюєть у Дії процес створення документів максимально спрощений: користувач формує запит, додає сторони угоди, завантажує документ і надсилає його іншим учасникам. Після цього документ можна підписати за допомогою Дія.Підпису.

У Дії зазначають, що створені документи мають повну юридичну силу, аналогічну паперовим із власноручним підписом.

Сервіс орієнтований на щоденні потреби.

Водночас у складних правових ситуаціях користувачам потрібно звертатися до професійних юристів.

Раніше у Мінцифри розповідали, що може зʼявитися ШІ-конструктор юридичних документів — інструмент для швидкого створення шаблонів документів без зайвих бюрократичних процедур.

