В Україні запустили ШІ-конструктор юридичних документів онлайн із підписом через Дію
В Україні з’явився новий цифровий інструмент для отримання юридичної допомоги, якщо юрист не на звʼязку. У Дії презентували застосунок Legal Mind, який дозволяє створювати документи онлайн та підписувати їх Дія.Підписом.
Сервіс працює на базі штучного інтелекту та допомагає формувати договори й інші юридичні документи з урахуванням актуального українського законодавства. У розробників зазначають, що застосунок може стати альтернативою консультації юриста у щоденних задачах.
Як пояснюєть у Дії процес створення документів максимально спрощений: користувач формує запит, додає сторони угоди, завантажує документ і надсилає його іншим учасникам. Після цього документ можна підписати за допомогою Дія.Підпису.
У Дії зазначають, що створені документи мають повну юридичну силу, аналогічну паперовим із власноручним підписом.
Сервіс орієнтований на щоденні потреби.
Водночас у складних правових ситуаціях користувачам потрібно звертатися до професійних юристів.
Раніше у Мінцифри розповідали, що може зʼявитися ШІ-конструктор юридичних документів — інструмент для швидкого створення шаблонів документів без зайвих бюрократичних процедур.
