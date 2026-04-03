В Украине запустили ИИ-конструктор юридических документов онлайн с подписью через Дию

Приложение, которое представили в Минцифры, создает документы под запрос с помощью искусственного интеллекта.

В Украине появился новый цифровой инструмент для получения юридической помощи, если юрист не на связи. В Дии презентовали приложение Legal Mind, которое позволяет создавать документы онлайн и подписывать их Дія.Підписом.

Сервис работает на базе искусственного интеллекта и помогает формировать договоры и другие юридические документы с учетом актуального украинского законодательства. У разработчиков отмечают, что приложение может стать альтернативой консультации юриста в повседневных задачах.

Как объясняют в Дии, процесс создания документов максимально упрощен: пользователь формирует запрос, добавляет стороны сделки, загружает документ и отправляет его другим участникам. После этого документ можно подписать с помощью Дія.Підпису.

В Дии отмечают, что созданные документы имеют полную юридическую силу, аналогичную бумажным с собственноручной подписью.

Сервис ориентирован на повседневные потребности.

В то же время в сложных правовых ситуациях пользователям необходимо обращаться к профессиональным юристам.

Ранее в Минцифры рассказывали, что ИИ-конструктор юридических документов — инструмент для быстрого создания шаблонов документов без лишних бюрократических процедур.

