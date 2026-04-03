  1. В Украине

В Украине запустили ИИ-конструктор юридических документов онлайн с подписью через Дию

12:54, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Приложение, которое представили в Минцифры, создает документы под запрос с помощью искусственного интеллекта.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине появился новый цифровой инструмент для получения юридической помощи, если юрист не на связи. В Дии презентовали приложение Legal Mind, которое позволяет создавать документы онлайн и подписывать их Дія.Підписом.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сервис работает на базе искусственного интеллекта и помогает формировать договоры и другие юридические документы с учетом актуального украинского законодательства. У разработчиков отмечают, что приложение может стать альтернативой консультации юриста в повседневных задачах.

Как объясняют в Дии, процесс создания документов максимально упрощен: пользователь формирует запрос, добавляет стороны сделки, загружает документ и отправляет его другим участникам. После этого документ можно подписать с помощью Дія.Підпису.

В Дии отмечают, что созданные документы имеют полную юридическую силу, аналогичную бумажным с собственноручной подписью.

Сервис ориентирован на повседневные потребности.

В то же время в сложных правовых ситуациях пользователям необходимо обращаться к профессиональным юристам.

Ранее в Минцифры рассказывали, что ИИ-конструктор юридических документов — инструмент для быстрого создания шаблонов документов без лишних бюрократических процедур.

Также мы сообщали, что в «Дии» могут запустить возможность подачи жалоб на неправильно припаркованный автомобиль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]