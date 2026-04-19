Перед розстрілом людей у Києві стрілець підпалив свою квартиру, є постраждалі

До інциденту на вулиці та в супермаркеті чоловік підпалив квартиру.

58-річний чоловік, який влаштував стрілянину на вулиці в Голосіївському районі Києва, підпалив свою квартиру. Про це повідомили в КМДА.

Зазначається, що окрім 10 людей, яких доставили до лікарень після поранень, медики надали допомогу ще 6 постраждалим від дій терориста на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

Зокрема, йдеться про чотиримісячну дитину, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілець.

«Від госпіталізації батьки дитини відмовилися», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

