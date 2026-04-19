  В Украине

Перед расстрелом людей в Киеве стрелок поджег свою квартиру, есть пострадавшие

15:12, 19 апреля 2026
До инцидента на улице и в супермаркете мужчина поджег квартиру.
Фото иллюстративное, источник фото: volynnews.com
58-летний мужчина, устроивший стрельбу на улице в Голосеевском районе Киева, поджег свою квартиру. Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что помимо 10 человек, которых доставили в больницы после ранений, медики оказали помощь еще 6 пострадавшим от действий террориста на месте, госпитализация им не понадобилась.

В частности, речь идет о четырехмесячном ребенке, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок.

«От госпитализации родители ребенка отказались», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

