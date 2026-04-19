Перед расстрелом людей в Киеве стрелок поджег свою квартиру, есть пострадавшие
58-летний мужчина, устроивший стрельбу на улице в Голосеевском районе Киева, поджег свою квартиру. Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, что помимо 10 человек, которых доставили в больницы после ранений, медики оказали помощь еще 6 пострадавшим от действий террориста на месте, госпитализация им не понадобилась.
В частности, речь идет о четырехмесячном ребенке, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, которую до трагедии на улице и в супермаркете поджег стрелок.
«От госпитализации родители ребенка отказались», — говорится в сообщении.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.
Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.
В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.
Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.
