Збори суддів КАС ВС обрали суддів до складу об’єднаної палати та внесли зміни до складу судових палат

До складу об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду ВС строком на три роки обрали суддів Раїсу Ханову та Ігоря Олендера.

11 грудня збори суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді обрали до складу об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду строком на три роки суддів ВС у КАС Раїсу Ханову та Ігоря Олендера. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що в цих суддів, обраних до складу об’єднаної палати у грудні 2020 року, закінчується трирічний строк перебування в складі об’єднаної палати КАС ВС.

На зборах суддів також внесено зміни до персонального складу судових палат КАС ВС у зв’язку із закінченням трирічного строку повноважень судді Великої Палати ВС Олександра Прокопенка. Прийнято рішення ввести суддю Олександра Прокопенка до складу судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

Крім цього, внесено зміни до персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КАС ВС.

Раніше ми писали, що у КАС ВС обрали Наталію Шевцову суддею до Великої Палати Верховного Суду.

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