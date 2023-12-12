Собрание судей КАС ВС избрало судей в состав объединенной палаты и внесло изменения в состав судебных палат

В состав объединенной палаты Кассационного административного суда ВС на три года избрали судей Раису Ханову и Игоря Олендера.

11 декабря собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде избралось в состав объединенной палаты Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сроком на три года судей ВС в КАС Раису Ханову и Игоря Олендера. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Такое решение принято в связи с тем, что у этих судей, избранных в объединенную палату в декабре 2020 года, истекает трехлетний срок пребывания в составе объединенной палаты КАС ВС.

На собрании судей также внесены изменения в персональный состав судебных палат КАС ВС в связи с истечением трехлетнего срока полномочий судьи Большой Палаты ВС Александра Прокопенко. Принято решение ввести судью Александра Прокопенко в состав судебной палаты по рассмотрению дел по избирательному процессу и референдуму, а также защите политических прав граждан.

Кроме того, внесены изменения в персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КАС ВС.

Ранее сообщалось, что в КАС ВС избрали Наталию Шевцову судьей в Большую Палату Верховного Суда.

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