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  1. В мире

В США выдали первое разрешение на продажу мяса, которое «вырастили в лаборатории»

20:17, 22 июня 2023
В США регуляторы впервые одобрили продажу курицы, изготовленной из клеток животных.
В США выдали первое разрешение на продажу мяса, которое «вырастили в лаборатории»
Изображение: freepik.com

Регуляторы США впервые одобрили продажу курицы, изготовленной из животных клеток, что позволило двум калифорнийским компаниям предлагать «выращенное в лаборатории» мясо на столах ресторанов.

Об этом сообщает «Associated Press».

Зелёный свет дали компаниям Upside Foods и Good Meat. Они соревновались за то, чтобы первыми в США продавать мясо не убитых животных — то, что сейчас называют «выращенным на клетках» или «культивированным» мясом, когда оно выходит из лаборатории и поступает на обеденные тарелки.

Стоимость такого мяса пока неизвестна. Ни представители Upside, ни Good Meat не вскрыли цену одной куриной котлеты. В конце концов ожидается, что цена будет соответствовать цене элитной органической курятины, которая продается по цене до $20 за фунт (450 г).

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