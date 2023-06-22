У США видали перший дозвіл на продаж м’яса, яке «виростили в лабораторії»

У США регулятори вперше схвалили продаж курки, яку виготовили з клітин тварин.

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Регулятори США вперше схвалили продаж курки, яку виготовили з тваринних клітин, що дозволило двом каліфорнійським компаніям пропонувати «вирощене в лабораторії» м’ясо на столах ресторанів.

Про це повідомляє «Associated Press».

Зелене світло дали компаніям Upside Foods і Good Meat. Вони змагалися за те, щоб першими в США продавати м’ясо не забитих тварин — те, що зараз називають «вирощеним на клітинах» або «культивованим» мʼясом, коли воно виходить із лабораторії та надходить на обідні тарілки.

Вартість такого мʼяса поки невідома. Ні представники Upside, ні Good Meat не розкрили ціну однієї курячої котлети. Зрештою, очікується, що ціна відповідатиме ціні елітної органічної курятини, яка продається за ціною до $20 за фунт (450 г).

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