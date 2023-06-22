Раді рекомендують заборонити призначати відповідальних за дотримання прав затриманих осіб з числа дізнавачів

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо посилення ефективності функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування затриманих та осіб взятих під варту.

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Члени Комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендують Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №9088 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення ефективності функціонування інституту службових осіб, відповідальних за перебування затриманих та осіб взятих під варту.

У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є посилення ефективності механізму забезпечення дотримання прав затриманих осіб та осіб взятих під варту шляхом удосконалення статусу службової особи відповідальної за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих.

Службові особи відповідальні за перебування та забезпечення дотримання прав затриманих будуть входити до штату органу, в якому функціонує

підрозділ органу досудового розслідування, що надасть можливість підпорядкувати таких осіб не керівникам слідчих підрозділів, а керівнику самого органу.

Крім того законопроєкт забороняє призначати службових осіб відповідальних за перебування та забезпечення прав затриманих з числа дізнавачів підрозділів органів досудового розслідування.

Одночасно законопроєкт пропонує законодавчо закріпити функціонування в установах попереднього ув’язнення осіб відповідальних за перебування та

забезпечення прав осіб взятих під варту, за аналогією, що запроваджена в підрозділах органів досудового розслідування.

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