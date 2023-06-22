Раде рекомендуют запретить назначать ответственных за соблюдение прав задержанных лиц из числа дознавателей

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект по усилению эффективности функционирования института должностных лиц, ответственных за пребывание задержанных и взятых под стражу.

Фото из открытых источников

Члены Комитета по вопросам правоохранительной деятельности рекомендуют Верховной Раде принять за основу законопроект №9088 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об усилении эффективности функционирования института должностных лиц, ответственных за пребывание задержанных и взятых под стражу.



В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является усиление эффективности механизма обеспечения соблюдения прав задержанных и взятых под стражу путем усовершенствования статуса должностного лица ответственного за пребывание и обеспечения соблюдения прав задержанных.



Должностные лица, ответственные за пребывание и обеспечение соблюдения прав задержанных, будут входить в штат органа, в котором функционирует

подразделение органа досудебного расследования, что позволит подчинить таких лиц не руководителям следственных подразделений, а руководителю самого органа.



Кроме того, законопроект запрещает назначать должностных лиц ответственных за пребывание и обеспечение прав задержанных из числа дознавателей подразделений органов досудебного расследования.



Одновременно законопроект предлагает законодательно закрепить функционирование в учреждениях предварительного заключения лиц, ответственных за пребывание и обеспечение прав лиц заключенных под стражу, по аналогии, введенной в подразделениях органов досудебного расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.